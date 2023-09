Lidé a lidoopi si mezi sebou předávají infekce od parazitů

Český tým strávil v terénu pět měsíců, během kterých se snažil nasbírat co největší množství vzorků čerstvého trusu volně žijících primátů. Za pomoci místních se podařilo shromáždit data od 60 goril a 31 šimpanzů.

V rámci monitoringu zdraví místních komunit, které probíhalo ve spolupráci s tamní nemocnicí, se do studie zapojili i lidé ze tří vesnic nacházejících se v blízkosti výskytu volně žijících lidoopů.

„Důsledkem toho je zvýšené riziko přenosu patogenů a jejich následné zavlečení mezi místní komunity lidí nebo opačně do rezervace mezi volně žijící primáty. Naše studie poukazuje na to, že monitoring patogenů a ochranářské aktivity by se měly zaměřit nejenom na rezervaci samotnou či další přísně chráněná území jako národní parky, ale i na nechráněné oblasti v blízkém okolí,“ uzavřela Pafčo.