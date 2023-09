Nový savec doputoval do Česka z Afriky. Na Chebsku spustí monitoring bělozubky tmavé

Cílem projektu bude zjistit, na jaké ploše je bělozubka tmavá v západních Čechách aktuálně rozšířená, jaké prostředí má tento drobný hlodavec v oblibě a rovněž to, jak na příchod nového savce reagují původní domácí druhy rejsků a bělozubek.

„Tato bělozubka je v jihozápadní Evropě široce rozšířeným druhem hmyzožravce, který se obvykle vyskytuje v nižších nadmořských výškách,“ pokračoval mluvčí s tím, že zoologové příchod živočicha do Česka očekávali. Poprvé byla bělozubka tmavá spatřena loni na podzim na Chebsku.

„Bělozubka se k nám zřejmě dostala údolím řeky Ohře či Odravy před několika málo lety. Všechny stávající nálezy jsou situovány do Chebské pánve, přičemž doposud nejvýchodnější známou lokalitou jsou Nebanice,“ dodal Havlíček.

Ke sběru dat odborníci chtějí vyzvat i veřejnost. „Každý záznam nám totiž může pomoci určit přesný areál výskytu této bělozubky a také rychlost a směr jejího šíření. To jsou důležitá data, která využijeme i při výzkumu interakcí s místními druhy rejsků a bělozubek,“ doplnil karlovarský muzejní zoolog Jan Matějů s tím, že se budou sledovat i výskyty i dalších druhů drobných hmyzožravců.

„Ze sousedních zemí totiž víme, že bělozubka tmavá je konkurenceschopnější než ostatní druhy rejsků a bělozubek, které jsou zároveň menší,“ vysvětloval karlovarský zoolog s tím, že v Irsku například tento druh stojí za lokálním vymizením rejska malého. „Ve Švýcarsku pak vytlačila oba menší druhy - a to bělozubku šedou i bělobřichou - z údolí Rhôny do vyšších nadmořských výšek,“ popsal Matějů.

„Pokud by se vám takové zvířátko chytlo do pastičky na myši, prosíme o vyfocení jedince svrchu i zespodu vedle mince jedné koruny kvůli měřítku a zaslání fotky na e-mail: fornuskova@ivb.cz, a to včetně údajů o lokalitě a datum odchytu,“ vyzval mluvčí muzea.