Jiná dimenze. V Moravském krasu objevili velký jeskynní sál

Dóm je součástí dosud neznámého komplexu chodeb, komínů a podzemních sálů s potokem, navazujících na jeskyni Lipovecká ventarola.

Přístup do něj je prý horší než do tanku. Jeskyňáři z Holštejnské výzkumné skupiny, která si objev nově připsala ke svým úspěchům, se do něj museli prokopat zhruba 20 metrů dlouhou a bahnem zanesenou skalní prasklinou. Sestup do dómu je prý opravdu jen pro ty nejzdatnější.

Foto: ZS České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská V nově nalezených prostorách je i potůček.

Dolů těžko, nahoru ještě hůř

„Vstup do Jiné dimenze je pod Blátivým dómem. V podstatě je nutné vlézt do úzkého zabahněného průlezu, který klesá v úhlu zhruba 50 stupňů do nově objevených prostor. Dolů to jde horko těžko, dostat se zpět nahoru je hrůza,“ řekl Právu za tým objevitelů Heřman Fitz.

Za tuto námahu je ale ten, kdo to zvládne, odměněn pohledem na záplavu krápníků všech typů.

Foto: ZS České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská Jeskynní sál s krápníky

Foto: ZS České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská Dóm Jiná dimenze

„Když jsem vstoupil do dómu a čekal na to, až se za mnou probojují kladivem i ostatní, myslel jsem, že jsem se ocitl v jiné dimenzi… A to svojí výzdobou, tektonikami, křížením vodních cest i komíny,“ uvedl speleolog Vlastimil Čoupek.

Do sálu dlouhého 50, širokého 30 a vysokého až 10 metrů prolezl jako první a získal tím tradiční právo navrhnout mu jméno.

Foto: ZS České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská Objev dómu Jiná dimenze

Kras plný objevů

Objevitelé našli v nových prostorách i takovou kuriozitu, jakou je sintrem, neboli rozpuštěným vápencem překrytou kostru netopýra, nebo ostatky hlodavce, díky nimž nazvali jeden z vertikálních tunelů z legrace komínem U šavlozubé veverky.

Jedním z nejdůležitějších nálezů je objev podzemního potoka, který zřejmě odvádí vodu z Lipoveckého žlabu. Další objevy by se mohly podařit po průzkumu jeho toku a nejrůznějších průlezů z dómu.

Foto: ZS České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská Zkamenělý netopýr

V Moravském krasu bylo popsáno již 1130 jeskyní. S velkými objevy se v něm už nepočítalo. „Jenže za poslední rok jako by se nám jeskyňářské týmy doslova předháněly v tom, kdo přijde s větším objevem. Ceníme si jich stejně jako toho, že se v nově nalezených prostorách chovají velmi šetrně ke krápníkům,“ řekl Právu Antonín Tůma ze správy CHKO Moravský kras.

Připomněl nedávný nález nádherných Skleněných dómů v sousedství propasti Macochy a objevy nových chodeb a dómů v závrtu Hedvábná a v Ševčíkově závrtu, který je pojmenován po hokejové legendě Františku Ševčíkovi z Vilémovic na Blanensku.

Foto: ZS České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská Průlez do nově nalezených prostor

Foto: ZS České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská Dóm Jiná dimenze v Moravském krasu