Fakultní včely naučí budoucí stavbaře respektu k přírodě

Ke včelaření Drába přivedl zájem o přírodu a k tomu by rád nasměroval i své studenty. A pilným bzučícím pracantkám propadl natolik, že si vedle docentury pořídil i výuční list ze Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách u Chrudimi.

„Pro včelaření nemusíte být vyučení, ale tohle studium mělo výhodu v tom, že v krátké době dostanete spoustu informací od kvalitních pedagogů, dostanete se i k zařízení a vybavení, které běžně nemáte. A je to rozhodně lepší než si hledat rady a tipy na internetu,“ řekl Právu Dráb.

Když se o jeho vášni dozvěděl proděkan fakulty Zdeněk Dufek, slovo dalo slovo a výsledkem jsou fakultní včely. Od příštího semestru by Dráb rád vedl i speciální včelařský kurz.

„Studenti by po jeho absolvování měli být schopni vnímat své okolí a přírodu v širších souvislostech. Včelaření vás totiž nutí sledovat vývoj přírody kolem sebe, pořád sledujete, co kvete, jestli je k dispozici včelí pastva, jaké je počasí a teplota. Takže když pak navrhujete nějakou stavbu, můžete být schopni lépe vnímat její dopad na okolí, navíc na škole máme i architekty, kteří řeší začleňování staveb do krajiny. Rozhodně se ale nechceme změnit na včelařské učiliště,“ zdůraznil Dráb se smíchem.