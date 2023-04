KVÍZ: Co všechno víte o včelách?

Jen co na jaře rozkvetou první kvítky, vylákají první teplé paprsky z úlu také včely. Neúnavně pak přelétají od květu ke květu, na svých nožkách přenášejí pyl a zadělávají tak na novou úrodu. Říká se, že pokud vyhynou včely, vymřeme do padesáti let i my. Nejenom proto bychom se měli snažit včely chránit. Prvním krokem k tomu je dobře je znát. Schválně, kolik toho o nich víte vy?

Foto: Envato Elements Makroskopický snímek včely