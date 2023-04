Systém Starship čeká druhý pokus o testovací let

Druhý pokus o první testovací let čeká ve čtvrtek obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX. Odstartovat má z kosmodromu na jihu amerického státu Texas, 62minutové okno pro start se otevře v 15:28 SELČ. Ostře sledovaný let dosud nejvýkonnějšího systému pro cesty do vesmíru byl v pondělí odložen kvůli problémům při plnění paliva.