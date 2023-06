El Niño může urychlit šíření virových onemocnění, WHO s tím už počítá

Světová zdravotnická organizace (WHO) se připravuje na zvýšení šíření virových onemocnění, jako jsou horečka dengue, zika a chikungunya, v důsledku klimatického jevu El Niño. Ve středu 21. června to podle agentury Reuters sdělil generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fenomén El Niño by od letoška mohl vyvolat extrémní projevy počasí včetně rekordních veder a záplav.

Foto: Fabrice Coffrini, ČTK/AP Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus