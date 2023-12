Český astronaut do vesmíru nepoletí. Nejsou peníze

Česká republika nevyužije nabídku americké společnosti Axiom na let do vesmíru pro českého astronauta Aleše Svobodu. V současnosti nejsou na krátkodobou misi peníze. Její cena by činila 60 milionů dolarů (1,35 miliardy korun).

Foto: ESA Aleš Svoboda