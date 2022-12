Češi se v angličtině zlepšili, sousedé jsou na tom však lépe

Průzkum největší světové vzdělávací organizace Education First (EF) se koná každoročně od roku 2011. Letos se ho zúčastnilo 2,1 milionu lidí ze 111 států světa, v nichž angličtina není rodným jazykem. Hodnocení respondenty rozděluje do pěti úrovní podle míry znalostí, a to na velmi vysokou, vysokou, mírnou, nízkou a velmi nízkou.

Proč jsou na tom naše sousední státy, a obecně střední Evropa, lépe než my? „Upřímně mi to samotnému vrtá hlavou a mrzí mě, že - podle dostupných dat - úroveň naší angličtiny již 11 let stagnuje,“ okomentoval to pro Novinky učitel angličtiny a influencer Bronislav Sobotka.