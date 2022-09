Organizace EDUin varuje, že změny v učivu mohou zvětšit potíže ve vzdělávání

Expertní panel ustanovený ministerstvem školství připravil v uplynulém roce návrh koncepce, podle které by se měl změnit tzv. rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní školy. Nyní se čeká na to, jak se do návrhu zapracují připomínky z ministerstva, Národního pedagogického institutu (NPI) a České školní inspekce.