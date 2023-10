Digitální školní přihlášky mají zelenou

I tak ale budou mít školy informaci o uchazeči hned a po obdržení podpisu jen v systému potvrdí, že je přihláška kompletní. Do aplikace bude možné také vkládat kopie dokumentů, např. potvrzení o zdravotním stavu nebo fotografie posledních tří vysvědčení, pokud je bude některá ze škol vyžadovat. Dokumenty stačí vložit do systému jednou a každá škola dostane ty, které potřebuje.

Jednotné státní přijímačky budou žáci vyplňovat na jedné ze tří škol na přihlášce, kterou systém vybere. Mělo by se tak předejít situaci, kdy by jedna škola byla u testování přehlcena a jiná by byla poloprázdná.

Organizace pro informace ve vzdělávání EDUin ještě navrhla, aby Cermat zapracoval do svého modelu i návrhy ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE-EI, díky nimž by se žáci lépe rozřadili do škol podle schopností. Podle studie by bylo prospěšné, kdyby si žáci mohli na přihlášku zapsat více škol, ale hlavně kdyby mohli nejprve vyplnit státní testy, aby věděli, na čem jsou, a až podle toho by zvažovali zájem o školu.