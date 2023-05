Bek chce rychle navýšit kapacity škol

„Vstupuji do funkce s velkou pokorou vůči nejdražší komoditě v tomto světě, což je čas. I když půjde všechno dobře, mám před sebou jen něco víc než dva roky. Neslibuji žádnou revoluci, ale něco, čemu říkám svižná evoluce,“ řekl ve čtvrtek novinářům poté, co jej na ministerstvu školství do funkce uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Kvituje to i šéf školských odborů František Dobšík. „Že jsou kapacity problém, je naprostá pravda. Mělo se to řešit dřív. Upozorňovali jsme na to už ve chvíli, kdy tyto silné ročníky naskočily do mateřských škol,“ řekl Právu.

Ocenili také snahu omezit odklady nástupu do prvních tříd základních škol, i když některé děti odklad potřebují. „Šlo by to řešit přípravnými třídami, což by bylo pro děti lepší, než kdyby se vracely do stejného ročníku mateřských škol,“ domnívá se Zajíc. Podle Dobšíka se ale potíž táhne desítky let a řešení není snadné. „Přípravné třídy to neřeší natolik, jak by mohly,“ míní.