„Neslibuji revoluci, ale svižnou evoluci“. Premiér Fiala uvedl Beka do funkce ministra školství

„Pana ministra Beka znám velmi dobře, lidsky i profesně, dvacet let z prakticky každodenní spolupráce. Pan ministr přesně ví, do čeho přichází, co ho ve vzdělávání čeká, zabývá se jím celý život, dlouhodobě se pohybuje v akademickém prostředí. Jeho odbornost je nesporná, má už i politické zkušenosti, což je důležité pro dobrý výkon této funkce,“ prohlásil premiér Petr Fiala, který současně poděkoval již bývalému šéfovi resortu Vladimíru Balašovi.