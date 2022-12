Asociace poraden je proti úpravě školského zákona, ministru Balašovi předá petici

„Podle uvažovaného znění novely by z některých škol mohli zmizet asistenti pedagogů a tím by se zhroutil řadu let budovaný systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Prakticky hrozí, že žáci, kteří jsou dnes i díky asistentům integrovaní do výuky v běžných školách, by po letech byli bez adekvátní podpory nebo by opět mohli končit ve speciálních vzdělávacích zařízeních,“ řekl Petráš.