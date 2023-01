Knihovna Kroměřížska zve na besedu s Jiřím Bartoněm, autorem knihy o prvorepublikových hercích

Ostatně je to rok, co se jako šansoniér představil s vlastním recitálem Staré filmové melodie. Zajímavé je, že premiéra tohoto pořadu proběhla v Domě kultury v Kroměříži, kde ale účinkoval jako moderátor a zpěvák už několikát. Úplně poprvé to bylo v březnu 2017, kde vystupoval jako moderátor v rámci fotografické vernisáže, potom 17. listopadu 2017, kde ve vyprodaném sále Starý pivovar představil - spolu s Romanou Blažkovou - komorní pásmo Šansony a verše.