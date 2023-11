Zlatý hřeb opavských Vánoc: Umělá inteligence oživí zakladatele Bredy

Právě díky Bittové a také díky sochaři Kurtu Gebauerovi, který stál u zrodu spolku, se podařilo už před dvěma lety rozsvítit průčelí Bredy a zároveň se díky obrovskému tlaku veřejného mínění podařilo přimět město Opavu, aby chátrající budovu zakoupila, začala s její rekonstrukcí i s hledáním dalšího využití interiérů. Počítá se s tím, že prostor bude mít multifunkční využití, a to nejen pro obchodní prostory, kanceláře nebo tržnici, ale také pro galerii, muzeum a místo pro pravidelné setkávání lidí.

Sedmipodlažní budova je jednou z nejvýznamnějších památek prvorepublikové architektury, byla postavena na konci 20. let minulého století.

Breda sloužila pro nakupování až do poloviny devadesátých let, kdy ji v privatizaci získal kontroverzní podnikatel Kamil Kolek. O deset let později dům vyhořel a navzdory pokusům o rekonstrukci začal chátrat. Konkursnímu správci se nepodařilo najít nového vlastníka, a tak město budovu nakonec koupilo, aby památku zachránilo od destrukce. Letos začala rekonstrukce fasády a všech oken a hledá se budoucí využití.