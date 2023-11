Umělá inteligence z VUT pomůže logopedům s léčbou poruchy řeči

Logoped nyní často míří kvůli vyšetření za pacientem na jednotku intenzivní péče, kde je nemocný člověk ve vážném stavu. I když se snaží vyšetření zkrátit co nejvíce, trvá hodinu - je tedy příliš dlouhé. Odchází s daty zaznamenanými do testu, který pak na základě svých zkušeností vyhodnocuje.

„Výsledkem by měla být nejen rychlejší a kvalitnější diagnostika, ale současně i rychlejší cesta k nápravě řeči pacienta tak, aby se mohl co nejdříve vrátit do života. Naše zařízení bude cenným pomocníkem, zvolení správné léčby a následná individuální terapie, to bude vždy na logopedovi. Tedy: nesnažíme se jej nahradit, ale pomoci mu,“ doplnil Mekyska.