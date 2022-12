Zdražily i knihy. Lidé často raději koupí ty starší a levnější

Mění se i sortiment, který v knihkupectvích zákazníci nakupují. „Zákazníci logicky šetří. Nezdá se, že by do knihkupectví nebo na knižní e-shopy chodili méně, ale kupují méně knih. Zdražení novinek vede k tomu, že si mnohdy nakonec koupí spíše starší titul, který má ještě nižší cenu,“ dodal pro Právo šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich.

Doufá, že by to knižnímu trhu mohlo i prospět. „Možným pozitivem by mohlo být to, že si čtenáři budou pečlivěji vybírat skutečně hodnotné knihy, které budou mít kvalitu například dobrého dárku, a dojde tedy k přirozené selekci, kdy kvalita zvítězí nad kvantitou,“ poznamenal Bedřich.