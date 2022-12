Jak ušetřit? Jíst a vařit jako předci

„Každá krize nutí k zamyšlení. Tak mysleme na to, co kupujeme. Sním opravdu šest jogurtů, které jsem pořídil v akci?“ řekl Právu David, který je také velkým vyznavačem sezonnosti v jídle.

„Jsem z generace, která v dětství dostávala jen tu zeleninu a ovoce, které byly v obchodech k dostání – kořenovou zeleninu, nějaké zelí, dobře skladovatelná jablka. To vše k zimě patří a dnes jsou to také jedny z nejlevnějších produktů.“

Jak říká, třeba kořenová zelenina se dá zpracovat celá. „Ze slupek z mrkve, celeru a petržele uděláte vývar, do sáčku si můžete dávat i všechny odkrojky, blanky z nejrůznějších mas. Dáte ho do mrazáku a po čase i z těchto zbytků uděláte vývar. Já osobně schovávám i tuk, který se vypeče z kuřete. Používám ho stejně jako vepřové sádlo.“

Finančně náročná je i současná příprava na nejkrásnější svátky v roce, pokud se v rodině peče cukroví. „Je to krásná tradice, ale nikde ve světě se na Vánoce nepeče sladké v takovém množství. A hodina provozu elektrické trouby může stát až pětadvacet korun. Někdy je tak lepší nechat si cukroví upéct u profesionálů,“ tvrdí šéfkuchař a hned dodává, co s nespotřebovaným máslem.

„Dejte ho bez obav do mrazáku nebo ho přepusťte, tak jak to dělaly naše babičky. V lednici pak vydrží i delší dobu.“

„Asi to zní divně, ale i v dnešní době je lepší mít lednici plnou, protože tak nespotřebujete spoustu elektřiny na chlazení vzduchu. Potraviny naakumulují chlad. Když jich máte málo, pomozte si třeba konzervou,“ radí David s tím, že spousta surovin ale do lednice vůbec nepatří.

„Zakoupenou zeleninu a ovoce doma hned vyndejte z papírových či plastových obalů a zkontrolujte. Poškozené či nahnilé plody odstraňte a ne­ukládejte s ostatními, hniloba by se rychle rozšířila. Základní pravidlo pak zní – neumývat. Voda by smyla ochrannou vrstvu a plody by se rychle začaly kazit. Umyjte vždy jen to množství, které se chystáte ihned spotřebovat,“ doplňuje Jaroslav Neuman, specialista na ovoce a zeleninu z Košík.cz.