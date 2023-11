Vánoce v šedesátkách připomene muzeum ve Svratce

V malém domečku čp. 203 nahlédnete do kožešnické, kloboučnické a krejčovské dílny Josefa Hájka. Chloubou muzea je koloniální obchod s trafikou Anny Činklové. Můžete si zde vybrat výrobky mnoha firem: čokolády Orion, prací prášky Schicht, polévkové koření Ilsa nebo Maggi, kávu Oveka, Lamplota nebo Kulík, mýdla Hellada nebo Tři dívky, žárovky Philips a Osram, limonády pana Hejtmánka, hlinecké nebo poličské pivo, likéry Hobé, bonbony Hašlerky, Merkur nebo 505, Grögrovu hořčici a asi 500 dalších druhů zboží.

Trafika nabízí denní tisk v podobě novin z července 1934, časopisy a pohlednice a po chodbách jsou chronologicky rozmístěny dobové plakáty a reklamy. Za retro nákupy můžete pokračovat do Jednoty, ve které je zařízení a vybavení ze 70. let minulého století, a to včetně některých originálních a dosud neotevřených produktů.