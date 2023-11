Pozorovatel přírody čeká zimu s trvalejším sněhem až po Vánocích

„Někdo by mohl namítat, že platí pranostika Když dlouho listí nepadá, zlá zima se přikrádá,“ uvedl Kovařík, který za posledních třicet let posbíral zhruba dvanáct set lidových pranostik a rčení. „Jenže do toho vstoupil element sucha, kdy byla vegetace zaražená a nevyvíjela se,“ poukázal pozorovatel přírody.

„Proto je vše o měsíc posunuté, ale ruku na srdce, díky tomu jsme ušetřili palivové dřevo, takže je ten posun vlastně příjemný,“ vysvětloval Kovařík.

Mrazy už se začnou pomalu hlásit

Jeleni podle něj jsou stále na hřebenech Krušných hor, protože ještě probíhá období říje. „Až zhruba za dva týdny seběhnou dolů, tak by mohl přijít do nejvyšších poloh sníh,“ odhaduje pozorovatel přírody.

Tažní ptáci včetně špačků podle něj z Šindelové, která je zhruba v šesti stech metrech nad mořem, obvykle odlétají v červenci a vlaštovky na konci srpna. „Letos byl ale odlet opožděnější,“ uvedl Kovařík.

„Takže na to trochu pozor, protože ani začátek zimy v šesti stech metrech, který tady se sněhem začíná v průměru 5. listopadu, tak to letos vůbec nevypadá, že by tomu tak mělo být i teď,“ dodal. „Letos chyběly i sněžné eskapády na konci září na Klínovci (1244 m),“ přemítal nad předpovědí.

„Když se podíváme na přírodniny, tak to vypadá na nudný zimní průměr. Vypadá to, že stabilněji by měl být sníh v sedmi stech metrech nad mořem a níže se bude střídat sníh s deštěm,“ předpokládá Kovařík.

„Určitě chci ale říct, že se můžeme jistě spolehnout na vánoční oblevu - ta je jasná každý rok. Teprve až po Vánocích by měl být sníh stálejší,“ konstatoval s tím, že pak by měl vydržet sníh i v nižších polohách třeba celý týden v jednom kuse.

„Rozhodně bych ale z toho nedělal vědu v tom smyslu, že nás čeká apokalyptická sibiřská zima. To v žádném případě, ale ty epizodické vstupy sněhu a mrazu tu mohou být,“ poznamenal Kovařík.

V Krkonoších napadlo 15 centimetrů sněhu

Zejména by podle něj měla vládu nad přírodou převzít zima v lednu a měla by trvat nejméně do půlky února. „Nicméně ten začátek zimního období bude teplejší. Vypadá to, že listopad si můžeme vystřihnout z kalendáře, co se týká zimy,“ uvedl v nadsázce.

„Kočky jsou osrstnatělé a slepice opeřené tak, jak by měly být, i když se zpožděním. Totéž je se žaludy a jeřabinami. Někde v republice třeba vůbec nejsou, protože na jaře pomrzly, ale pak z toho nelze předpovídat počasí v nadcházející zimě,“ upozornil pozorovatel přírody, podle kterého tam, kde se tak nestalo, se urodilo žaludů a jeřabin velké množství.

„Z toho usuzuji, že by se eskapády sněhu mohly odehrávat, ale opět hlavně ve vyšších nadmořských výškách,“ poznamenal s tím, že srážek má být během zimního období dostatek, ale je otázkou, jak moc sněhových anebo dešťových. „Ustat by to mělo v únoru,“ dodal.

„Cibule, pokud ji nekoupím v obchodě dovezenou z Belgie, je dobře obalená. Vosy mají na zimu připravených hodně celulózových vrstev a také včely jsou celkem slušně zavoskované. A pořádnou srst měl i jezevec, kterého jsem chytil na zahradě,“ uzavřel Kovařík s tím, že to značí, že se zimy dočkáme.