Ústřice, kaviár nebo šneci? V restauracích si pochutnáte na Štědrý den i na Silvestra

Konzumace šneků je na našem území doložena už od 16. století a je spojována s rodem Rožmberků. To, že se jednalo o poměrně známé jídlo, dokazují hned čtyři recepty v Domácí kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové. Za první republiky se jimi dokonce zakončovala sváteční procházka o Štědrém dnu, kdy si měšťanské rodiny zašly na šneky do některé z restaurací či lahůdkářství. A tato tradice se pomalu začíná obnovovat.

Potvrzuje to Jan Pípal, šéfkuchař Vinohradského Parlamentu a Bruxxu: „Lidé chodí nejvíce na Štědrý den, nicméně zájem o ně je i v ostatní dny. Návštěvu restaurace spojí s příjemnou procházkou po městě a zastaví se na šneky. Někdo se na to již vyloženě těší, někdo si je dá úplně poprvé.“

„Naše silvestrovské menu je práce celé kuchyně a je to takový průřez toho, co v Almě děláme. Inspirací je hlavně sezona, která je doplněná o věci, které jsme přes rok nasbírali a uskladnili. Když jsme menu psali, tak jsme jej sestavovali podle toho, co bychom si rádi dali my a co nám samotným chutná. A o tento výběr se chceme s hosty podělit,“ říká šéfkuchař Petr Židek.