Marokánky: tradiční recept a bezlepková varianta

Ovesné vločky opečeme asi 2–3 minuty nasucho na pánvi. Získají díky tomu lehce oříškovou chuť. Dáme pozor, abychom vločky nespálili. Měly by být maximálně jen lehce dozlatova.

Lískové oříšky opražíme také nasucho na pánvi, a to do té doby, než začne slupka praskat a odlupovat se. Až ořechy trochu zchladnou, promneme je v dlaních, aby se slupka oloupala. Pak je nasekáme najemno spolu s mandlemi.

Směs nanášíme na plech vyložený pečicím papírem. Můžeme to zkusit lžičkami, nejlépe to ale jde navlhčenýma rukama. Směs umačkáme do kompaktních placiček.