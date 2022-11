Třeboňský kapr zdraží, kilogram bude letos stát 130 až 140 Kč

„Pro letošní rok (na Vánoce) odhaduji, že se bude cena pohybovat někde mezi sto třiceti, sto čtyřiceti korunami, což odpovídá nárůstu nákladů. Jsou to hlavně náklady na krmiva, pak pohonné hmoty a všichni čekáme, jak dopadnou varianty cen energií,“ řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.

Z podzimních výlovů čeká Rybářství Třeboň výnos 2000 tun ryb, z toho 80 procent kapra. Přibližně 70 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 30 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Nejvíc firma vyváží do Německa a Polska, také do Francie, Rumunska či Itálie.