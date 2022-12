Tradice pálení purpury a vonných františků

Purpura je směs voňavých bylin a koření, která se teplem rozvoní. Patří do ní např. levandule, máta, muškátový oříšek, meduňka, mateřídouška, tymián, majoránka, šalvěj, rozmarýn, kmín, anýz, fenykl, oregano, květy růží, heřmánku, suché květy různých rostlin, např. růží, měsíčku či chrpy, jehličí, listy maliníku, jahodníku, ostružiníku či borůvčí. Většinou nechybí ani skořice a hřebíček, vhodná je i trocha jehličí. Fantazii se meze nekladou, na trhu tak seženete více druhů směsí.

Tradice pálení vonných františků pochází z česko-německého pohraničí, a to především z Krušnohoří. Je stará tři sta let, ovšem obliba vůně kadidla sahá mnohem hlouběji do prastarých dob, kdy se s jeho pomocí vykuřovaly a očišťovaly příbytky na přelomu starého a nového roku.