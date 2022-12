Oslavy Vánoc v Jižní a Latinské Americe. Bruslení u mantinelů, hříšné tance, petardy i štědrý kůň

Ovšem s jedním zásadním rozdílem. Zatímco v našich zeměpisných šířkách se už pár týdnů před prvním adventem navlékáme do teplých kabátů a nasazujeme čepice, u Latinoameričanů spadají Vánoce do začátku léta a teploty nezřídka atakují třicítku.

Od 16. prosince až do Štědrého večera se konají po celé zemi takzvaná posadas. Jsou to procesí, jež symbolizují pouť Josefa a Marie. Procesí vedou děti, a po devět večerů putují od domu k domu (přátel či sousedů) a zpívají píseň o tom, jak Marie a Josef žádají o nocleh.

Dárky dostávají jen děti a rozbalování balíčků nastává až po večeři. V prvních hodinách nového dne se všichni vydávají do ulic, aby pozdravili přátele a sousedy a pokračovali v oslavách. S půlnocí startuje také série ohňostrojů a petard, na které si Peruánci velmi potrpí. Slaví se až do svítání a když se dostaví únava, všichni uléhají, aby Boží hod vánoční prospali. Následující den je totiž už pracovní.

Předvánoční shon je úplně stejný jako v našich zeměpisných šířkách, snad jen předvánoční výzdoba je podstatně barevnější, než na jakou jsme zvyklí. Vánoční stromečky bývají umělé. Obchodníci útočí na kupující nejrůznějšími slevami a dárečky a na každém kroku zní známé koledy jako Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas nebo Tichá noc.

Dárky ovšem dětem nenosí Ježíšek, ale kůň Magi, a to do bot, které si děti připraví buď pod stromeček, nebo vedle postele. V závislosti na rodinné tradici trvají oslavy obvykle až do rána, přičemž mladí lidé po rozbalení dárků rádi vyrážejí do nočních klubů. Argentinské domy jsou krásně vyzdobené, vánoční stromky se začínají krášlit už 8. prosince, k svátku Mariina neposkvrněného početí.