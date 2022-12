Tereza Budková nebude na Štědrý den s přítelem Ondřejem Pavelcem. Musel odletět za prací

Slzy kvůli odloučení s partnerem nebyly. „Vynahradíme si to. Nejsme malé děti, zvládneme to. Je to jeho práce. Není tam pro mě prostor. Musí být s týmem, musí řešit sport, a ne přítelkyni. Ondřej je trenér, sluší se, aby se věnoval práci, kterou tam má,“ vysvětluje.