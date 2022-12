KVÍZ: Vyznáte se ve vánočních pohádkách? Otestujte svoje znalosti

Co by to bylo za vánoční svátky bez bramborového salátu a vánočních pohádek? Ačkoliv se televizní stanice snaží nabídku rozšiřovat, v srdcích diváků stále zůstávají legendární snímky, které k adventnímu času neodmyslitelně patří. Vyzkoušejte v následujícím kvízu, jaké jsou vaše znalosti.

Foto: Profimedia.cz Vyznáte se ve vánočních pohádkách?

Článek 1. Už od začátku devadesátých let je na Štědrý večer tradičně v České televizi pro diváky nachystána nová pohádka. V minulosti to bylo třeba Sedmero krkavců, Nesmrtelná teta či Lotrando a Zubejda. Víte, jak se jmenovala pohádka, která v televizi poprvé běžela na minulý Štědrý den v roce 2021? Korunní princ Jak si nevzít princeznu Láska rohatá Anděl Páně 3 2. K nesmrtelným klasikám na Vánoce patří Princezna se zlatou hvězdou. Víte, jak se jmenovala herečka, která v pohádce ztvárnila postavu princezny Lady? Foto: Profimedia.cz Marie Kyselková Eva Klepáčová Jarmila Kurandová Helena Vondráčková 3. V našem kvízu rozhodně nemůžeme vynechat pohádku Tři oříšky pro Popelku, kterou zná většina lidí zpaměti. Pohádka se dočkala v roce 2021 i severského a poněkud kontroverzního zpracování. Víte, která země má film s názvem Tři přání pro Popelku na svědomí? Foto: Bontonfilm Finsko Švédsko Dánsko Norsko 4. V americkém filmu Sám doma, který se během vánočních svátků pravidelně objevuje na televizních obrazovkách, si hlavní roli zahrál Macaulay Culkin. V jedné z menších rolí se však objevil i jeho bratr Kieran. Víte, kterou postavu ztvárnil? Foto: Profimedia.cz Bratra Buzze Bratrance Fullera Bratrance Roda Bratra Jeffa 5. Víte, kterou z následujících pohádek NEREŽÍROVAL Jiří Strach? Anděl Páně Tři životy Šťastný smolař Čert ví proč 6. Víte, ve které pohádce se objevily postavy havíře Kuby a jeho ženy Markýtky? Hrátky s čertem Dařbuján a Pandrhola Čarodějův učeň Sedmero krkavců 7. Jméno Jiřího Stracha už v předchozí otázce padlo. Kromě režírování pohádek se objevil v roce 1997 v hlavní roli jakožto Lotrando. Víte, který z následujících herců se v pohádce Lotrando a Zubejda ani na chvíli neobjevil? Foto: Pressdata Petr Nárožný Jiří Lábus Marián Labuda Vladimír Javorský 8. Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou, svítí, až háj se zelená. Ve které pohádce si tuto písničku Jiří Korn zabrouká? Šíleně smutná princezna Honza málem králem Princezna se zlatou hvězdou O Jasněnce a létajícím ševci 9. Na obrazovkách o Vánocích obyčejně kraluje také Jan Werich. V pohádce Byl jednou jeden král mu dcery hrají tři herečky: Milena Dvorská, Irena Kačírková a Stella Májová. Že Milena Dvorská hrála Marušku, co má tatínka ráda jako sůl, to ví kde kdo. Vzpomenete si ale i na ostatní jména pohádkových dcer? Janička a Schovanka Laděnka a Helenka Drahomíra a Zpěvanka Krasněnka a Lucinka 10. Který americký herec se skrývá za zelenou maskou Grinche, který o Vánoce příliš nestojí? Foto: Profimedia.cz John Travolta Tom Hanks Adam Sandler Jim Carrey Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test. KVÍZ: Někdo ji nemůže vystát, jiní ji milují. Vyznáte se ve vánoční hudbě? Vánoce KVÍZ: Zeměpisný kvíz, na který se nemáte šanci připravit Cestování