Nové vánoční písně. Je povoleno více kýče než obvykle

O prvním adventním víkendu zveřejnila písničku O Vánocích zpěvačka Lucie Bílá. Napsal ji pro ni písničkář Pokáč, s nímž už loni pracovala na skladbě Dobrý kafe. V nové písni zpívá vedle Bílé dětský sbor Boni Pueri.

„Ta píseň vznikla už loni. Bylo to ale těsně před Vánocemi a mně bylo líto ji jen tak zveřejnit bez promyšleného videoklipu, myšlenky a hloubky sdělení. Proto jsem s ní počkala, našla jsem šikovného režiséra Lukáše Rejmona a natočili jsme klip, který spolu s písní připomíná, že rodina, děti a přátelé by pro nás všechny vždy měli být na prvním místě, a to nejen ve vánočním čase,“ řekla Bílá Právu.

Pokáč nesložil vánoční písničku poprvé. Na kontě jich má několik, ať už to jsou skladby Nikde žádnej sníh, Anděl, nebo Už za pár dní, duet s herečkou Nikol Štíbrovou. Tvrdí, že složit vánoční písničku je pro autora výzva.

„U vánočních písniček se toleruje trochu víc kýče než standardně. Nesmí to ale sklouznout k tomu, že to bude jenom kýč, ani k tomu, že jsou Vánoce nahlíženy negativně. Psaní takových písniček je tedy u mě spojeno s hledáním vhodné míry sváteční atmosféry. Má první vánoční píseň se jmenuje Nikde žádnej sníh. Pořád ji mám moc rád. Půlka lidí o ní říká, že je velice smutná, další půlka, že je veselá. Každý ji vnímá po svém a to je na tom hezké,“ vysvětlil Právu Pokáč.

Zpěvák, hudebník a skladatel David Deyl připravil pro letošní rok česko-slovenský duet Vánoční přání. K jeho nazpívání přizval slovenskou zpěvačku Kristínu. Autorem textu je Tomáš Roreček.

David Deyl a Kristína v písničce Vánoční přáníVideo: archiv D. Deyla

„Inspirací mi bylo mé dětství, které se odehrávalo v česko-slovenském prostředí. Proto je to duet češtiny a krásné slovenštiny, která mě osobně vždy ihned přepne do dětských let. Věřím, že to budou stejně cítit i další milovníci Vánoc. Měl jsem velkou radost, když Kristína s natáčením souhlasila. Splnilo se mi tím přání a zároveň jsem dostal první letošní dárek,“ prozradil Deyl.

„Mým snem bylo navázat na písničku Svatý čas, kterou jsem vydal před osmi lety. Chtěl jsem napsat svižnou energickou skladbu, jež nebude pouze líbivou melodií, ale bude mít tradiční základ. Největší výzvou bylo angažmá Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolupráce s takovým tělesem je pokaždé mimořádná. Svým přístupem a profesionalitou mi velmi pomohl David Solař, který celou píseň pro orchestr zaranžoval,“ dodal Deyl.

S novou vánoční písničkou přišla i skupina Slza. Nazvala ji K Vánocům chci jen tebe a do videoklipu, jejž k ní natočila, obsadila herce Zlatu Adamovskou, Petra Štěpánka, Annu Dvořákovou a Jana Komínka.

Slza v klipu k písni K Vánocům chci jen tebeVideo: Universal Music

„Chtěli jsme ji oproti klasickým vánočním slaďákům pojmout trochu netradičně, a tak jsme šli cestou energičtějšího, funkovějšího stylu. Píseň vznikla letos v září na chalupě v Orlických horách. Napsali jsme ji spolu s naším anglickým producentem Oliverem Somem a kupodivu jsme se na to dokázali naladit i bez sněhu, vánoční výzdoby a cukroví,“ řekl zpěvák Slzy Petr Lexa. Dodal, že myšlenka napsat vánoční píseň se jemu a kytaristovi Lukáši Bundilovi, s nímž kapelu tvoří, v hlavách rodila už delší dobu.

Rapper přizval zpěvačku

Písničku Nikdo nemá být sám nahráli raper Lipo a zpěvačka Lenka Nová. Je to neobvyklé spojení dvou hudebních světů i dvou generačně si trochu vzdálených osobností. Výsledek přesto stojí za poslech, rozhodně patří k originálním počinům letošních Vánoc v české pop music.

Lipo a Lenka Nová v duetu Nikdo nesmí být sám.Video: Autentik Music

„Jel jsem na Vánoce domů do Liberce a na cestě jsem viděl osamocenou ženu, která táhla vánoční stromek a vypadala strašně unaveně. Tenhle obraz mě inspiroval k napsání jakéhosi novodobého příběhu Marie, Josefa a narození Ježíška,“ vysvětlil Právu inspiraci ke vzniku písničky Lipo.

Kouzlo Vánoc je šlapavý duet, který měl premiéru v Nočním proudu Miloše Skalky. Nazpívali jej Sámer Issa a Jiří Vondráček. Text napsala Hana Sorrosová.

„Tato vánoční písnička vznikla v MMstudiu, v němž jsme předtím natočili zpěv k songu Jsem to já a také k písničce Oči. K oběma složil hudbu Sámer Issa. Jako hudební režisér jsem hlídal především češtinu, protože výraz ani intonaci jsem řešit nemusel. V nich je Sámer jistý.

Sámer Issa a Jiří Vondráček ve skladbě Kouzlo VánocVideo: MMStudio

A kromě těchto dvou písniček mi Sámer pustil asi deset dalších demosnímků, které mě okouzlily svým nábojem a originalitou. Jedna nedodělávka měla velké kouzlo, a tak jsme ji dostavěli společně,“ prozradil Právu Jiří Vondráček.

„Od začátku bylo jasné, že se jedná o vánoční song v americkém duchu. Každý jsme jí dodal to, co umíme, a zafungovalo to skvěle. Když jsme dotvořili demosnímek, Sámer přišel s utkvělou představou, že to budeme zpívat spolu, a Hanka Sorrosová tak psala písničku už jako pohled dvou chlapíků na předvánoční kouzlo. Natočili jsme tedy nejen každý svůj part, ale i spoustu sborů. Skákali jsme si při tom do svých replik, takže na konci už to bylo prolínání hlasů a pohledů na Vánoce, dárky a vše kolem,“ dodal.

Svižná skladba Botoxu

Písničku nazvanou prostě Vánoční vydala i s videoklipem skupina Botox. V jejím čele stojí muzikáloví herci Honza Kopečný a Petr Ryšavý. Skladba se nese ve svižnějším tempu a v textu se mimo jiné zpívá: „Jednou, možná dvakrát v století, až Slunce jednou Zemi obletí. Jednou, možná dvakrát za sto let, přijde chvíle, co ti změní svět.“

Kapela Botox v písničce Vánoční.Video: archiv kapely Botox

Zpěvačka Iva Marešová založila před časem mezinárodní kapelu Razam. Jsou v ní muzikanti z několika slovanských zemí a společně nedávno vydali album Slovanské Vánoce. Třináctipísničková kolekce přináší autorské vánoční písně i koledy z krajin, z nichž členové skupiny pochází. „Na desce jsou koledy z Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Srbska a samozřejmě z Čech. Chtěli jsme tak uctít své kořeny a předky,“ vysvětlila Marešová.

Již loni vznikla písnička Ta pravá (Vánoční), jejímž autorem i interpretem je zpěvák Adam Uličný. „Vánoční singl Ta pravá jsem vydal loni v prosinci, a jelikož osobně tradice ctím, v těchto dnech jsem vydal také lyric verzi této písně na mém YouTube kanále. Přeji pěkný poslech a rád bych tímto všem popřál krásné a pohodové svátky vánoční,“ řekl Právu Uličný.