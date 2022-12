Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Lucie žila ve 2. století na Sicílii, byla od mala velmi zbožná a chtěla svůj život zasvětit Bohu. Rodiče s tím ovšem nesouhlasili, protože ji chtěli výhodně provdat. Lucii se podařilo svou matku přemluvit, aby ze svatby sešlo, ale odmítnutý ženich to neunesl a Lucii udal jako tajnou křesťanku. Protože se své víry nechtěla vzdát, byla uvržena do vězení a krutě mučena. A nakonec zavražděna.

Všechny tyto tradice se postupně měnily. Začátkem 20. století si např. lucky dělaly legraci z mužů, které přepadávaly a šťouchaly do nich vařečkami, mazaly je hořčicí, kolomazí, sypaly po nich mouku, a to vždy až do půlnoci.