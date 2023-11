Sběratelé, pozor. Brněnský orloj bude až do Vánoc vydávat raritní skleněnky

Mimo již tradičních s vánoční tematikou, to bude tentokrát zcela nová raritní skleněnka, jež obsahuje fosforové prvky, takže ve tmě světélkuje.

Zajistit, aby mechanismus orloje pravidelně kuličky vydával, je docela náročný proces. Nám se podařilo dostat se s pracovníky Technických služeb Brno, kteří se o orloj starají, do jeho útrob.

Nejprve je zapotřebí otevřít poklop u paty časomíry, který je součástí dlažby náměstí Svobody. Potom obsluhu čeká vcelku nepohodlný sestup po nerezovém kolmém žebříku do zhruba třímetrové šachty. Na jejím dně se průlezem dostane přímo pod orloj. Místo je zde maximálně pro dva lidi. Začíná tu však další žebřík, na kterém technik musí vystoupat do dutiny orloje, kde ve výšce zhruba šesti metrů od podlahy nasype do servisního mechanismu, jakéhosi výtahu, zásobu nejvíce osmnácti kuliček.