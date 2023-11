Třetí český orloj je už rozebraný. Kvůli sporu ho přestěhovali do jiné vesnice

Právě na věž žibřidické hasičské zbrojnice teď budou místní nadšenci orloj postupně instalovat. Obnovený provoz by měl být slavnostně zahájen 9. prosince.

Orloj fungoval v Kryštofově Údolí od roku 2008. Jeho duchovním otcem a iniciátorem byl někdejší televizní kameraman a místní pábitel Martin Chaloupka (1947–2015). Poté, co jeho dceři Alici Chmelíkové obec letos neprodloužila smlouvu na provozování muzea betlémů a hraček, které její otec také založil, rozhodla se s muzeem přemístit i orloj.

„Jsem hrdá na to, co táta vybudoval, a nechtěla jsem to nechat tam, kde si toho nevážili,“ prohlásila Alice Chmelíková.