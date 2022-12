RECENZE: Santa Claus se zabijáckou minulostí baví

Dialogy jsou vtipné, například výzva „Klidně buď blbá, ale nebuď blbá nahlas,“ má na to, aby zlidověla. Film ani na chvíli neztrácí tempo, bitky a rvačky jsou nápadité, děsuplné a explicitně kruté (vánoční hvězda zabodnutá do protivníkova oka), podbarvuje je romantická i zvonivě veselá vánoční hudba. A velké finále, které více než názorně ukáže, co je v životě nejdůležitější, výborně paroduje celý vánoční sentiment.

Santa Claus v podání hvězdy seriálu Stranger Things Davida Harboura je okouzlující, ať zvrací ze saní, naštvaně se chystá na šichtu, kterou by chtěl mít co nejdřív za sebou, nebo nadává svým „zbabělým sobům“, že ho nechali napospas vrahounům. Jeho vztah s malou Trudy a koneckonců i s těmi soby by ovšem nedojal jen cynika většího, než je on sám.