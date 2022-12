RECENZE: Pohádka Největší dar je spíše pro menší děti

Ten se objevuje i naživo v podání Pavla Nového, dále je tu nejvyšší bůh Svarožic (Boleslav Polívka), bohyně jara Vesna (Sabina Rojková), léta Živa (Zuzana Kubovčíková-Šebová), podzimu Oseň (Anna Polívková), zimy Morena (Zuzana Slavíková) a řada dalších. Když se Vesna na začátku podívá do oken jedné z chalup a zjistí, že právě narozené miminko má zemřít, přelstí Smrťáka, děvčátko pomocí kouzelných náušnic zachrání a s nimi mu dá do vínku spoustu radosti a smíchu. O řádku let později se Morena rozhodne získat náušnice pro sebe a s nimi moc nad všemi ročními obdobími ve prospěch jediné zimy. Ale může někdo měnit zákony přírody? A co je vlastně ten největší dar?