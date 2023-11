Nejlepší vánoční dárky pro děti podle slavného hračkářství

Každá hračka nebo předmět určený dětem v hračkářství Hamleys nejprve projde rukama týmu lidí, kteří vše osobně otestují, než daná věc vůbec najde své místo na pultech obchodu. „Sledujeme trendy na trhu, vývoj nových produktů a pravidelně navštěvujeme i všechny veletrhy hraček a vybíráme z nich to nejlepší,“ prozrazuje Jo Tomb, hlavní nákupčí v londýnském Hamleys.

Filmový hit letos podpořil i prodej panenek Barbie, které se nicméně drží v žebříčku nejpopulárnějších hraček už několik desítek let.

„Bohužel podle prvních odhadů letos stouply i ceny hraček. Vypadá to, že řada maloobchodníků sází na to, že rodiče o Vánocích nebudou na svých dětech šetřit a raději se obejdou bez věcí pro sebe než pro ně. Osobně si však myslím, že lidé budou hledět i na ceny hraček a dopředu si rozmyslí, do čeho zainvestují,“ dodává Tim Murray.