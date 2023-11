400 tisíc světel navozuje vánoční atmosféru v pražských Žlutých lázních. Spotřebují energii jako jeden domácí spotřebič

„Oproti loňskému roku se park trochu rozšířil a celá světelná expozice má také určité téma. Blížící se advent je doba, kdy se těšíme na Vánoce, a někdy jsou věci krásnější ve své možnosti, potencialitě, než v tom naplnění. A na Vánoce se vracíme domů, jedeme tam, kde je nám dobře, a tak mají Žluté lázně právě toto téma,“ popsala Novinkám autorka výstavy Eva Poláčková, jak letos instalace pojala.

Areál bývalé veřejné plovárny na břehu Vltavy osázela bezmála 200 světelnými sochami a trojrozměrnými dekoracemi. Tvoří je celkem 400 tisíc LED diod a doprovází je i tematická hudba.

Foto: Novinky Světelný park ve Žlutých lázních

Díky úsporným diodám není podle Poláčkové rozlehlá atrakce tak energeticky náročná, jak by se mohlo zdát. „Provoz odpovídá zhruba příkonu jednoho elektrického spotřebiče. Jedna hodina jeho provozu se rovná například hodině vaření na elektrickém sporáku,“ přibližuje.

Petřín i Ještěd

Návštěvníci se tu mohou proplétat mezi objekty znázorňujícími některé dominanty Prahy, symboly blížících se Vánoc či různá zvířata.

Stejně jako loni se zde objevuje panorama Hradčan, nově přibyla šestimetrová červená helikoptéra a u vody stojí čtyřmetrová labuť. Nad všemi však vyčnívá devítimetrová replika Petřínské rozhledny. Nepřehlédnutelný je také ze světel sestavený známý vysílač na Ještědu a nechybí ani světelné brány a tunely, kterých je zde několik.

Foto: Novinky Helikoptéra ve Žlutých lázních

Všechny se vyrábí v dílnách společnosti Decoled, která se v hlavním městě stará také o světelnou výzdobu náměstí, mimo jiné Václavského či Staroměstského s tradičními adventními trhy a vánočním stromem.

„Naše dekorace vznikají obvykle při zhmotnění nějakého příběhu. Nejdřív se jich chopí grafici a posléze dojde na technické rozkreslení. To, co následuje potom, je také do jisté míry umělecká činnost, protože svářeči a přípraváři, kteří provádějí výrobu, musí mít určitou obrazotvornost a fantazii,“ popisuje Poláčková proces výroby.

Foto: Novinky Světelný park ve Žlutých lázních, v pozadí Petřínská rozhledna

Projížďka na voru

„Loni jsme to tu nestihli, ale letos jsme sem schválně zavítali, protože je to fakt nádherné a připomíná to už Vánoce. A ty jsou přece nejkrásnější ze všech. Chybí sice ještě sníh, ale to není nic hrozného,“ usmívá se jedna z námi oslovených návštěvnic.

Další příchozí byla také s expozicí spokojená, do areálu směřovala spolu se svým doprovodem z druhého břehu Vltavy. „Nejvíc se mi líbil pohled na park přes řeku, to bylo moc krásné,“ zmiňuje.

Foto: Novinky Ještěd ze světel

Další z žen však měla pocit, že by tu exponátů mohlo být co do počtu klidně víc. „Je to krátké. Ale potěší to na duši,“ řekla nám. Její doprovod však výtku neměl: „Je to hezký a zajímavý,“ zhodnotil muž.

Výstava bude veřejnosti přístupná do konce ledna 2024 a v případě návštěvnického zájmu je možné prodloužení. Po celou dobu je tu připravený i doprovodný program – dílny pro děti, koncerty a další vystoupení.

Foto: Novinky Světelný vor na Vltavě

Vánoční výzdoba nemusí být finančně nákladná. Pražské Žluté lázně jdou příkladem

Od listopadu bude ze Žlutých lázní vyrážet na okružní plavbu po Vltavě výletní loď nazdobená světly. Pohled na osvětlené lázně z hladiny řeky nabízí nově také světelný vor, který podél areálu jezdí. O víkendu se do Podolí lidé z centra dostanou i vánočně nasvícenou tramvají.

Loni se na expozici v Podolí přišlo podle Poláčkové podívat přes 100 tisíc návštěvníků a letos očekávají počty ještě vyšší.

V hlavním městě se na konci října otevřel podobný světelný park také v prostoru koupaliště Džbán v Praze 6. Ten nabízí multimediální a interaktivní světelné sochy s tématem her, výtvarného umění, hudby či strachu.

Na více záběrů ze světelného parku ve Žlutých lázních i na pohledy z řeky se můžete podívat ve videu níže:

Bez komentáře: Magie světel ve Žlutých lázníchVideo: Novinky

