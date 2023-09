Plastová ikona, která ohromila svět

Za šedesát čtyři let vyrobila společnost Mattel více než miliardu kusů barbín, přičemž vedení hračkářského molochu uvádí, že každou vteřinu prodá dvě až tři.

Předchůdkyní dnešní Barbie byla panenka Lilli, která spíše než hračku pro děvčátka připomínala dívku z plakátů vyskytujících se v pánských šatnách. Postavička vnadných tvarů s vyšpulenými rty a vlasy staženými do culíku měla svou předlohu v provokativní hrdince lechtivého poválečného komiksu vycházejícího na stránkách deníku Bild.

Právě malá Barbara ji k vytvoření nové panenky ponoukla - hračky reprezentující miminka a batolata vyžadující mateřskou péči ji začínaly nudit. Potřebovala hračku, s níž by se mohla sama ztotožnit. Psal se rok 1959 a malá Barbara ji skutečně dostala - a spolu s ní i první stovky tisíc dalších dívek.

Mattel se názory samozvaných ochránců morálky a pesimistických posměváčků nenechal zviklat a hned v prvním roce vychrlil 350 tisíc kousků dlouhonohé krasavice, a to v blond i tmavovlasé variantě. Jedna stála tři dolary a prodaly se všechny. Kdo ji v té době vlastnil a udržel v dobré kondici do současnosti, může si gratulovat. Nejstarší panenky Barbie se prodávají na aukcích za desítky tisíc dolarů.

Pronikla nejen do filmu, ale i na malířské plátno. Inspirací se stala představiteli pop-artu Andymu Warholovi, který v roce 1985 vytvořil sérii třiadvaceti obrazů s motivem Barbie v různých variacích a barvách.

O dvanáct let později o ní hudební skupina Aqua složila hit Barbie Girl, jenž se stal předmětem soudního sporu. Zástupců Mattelu se dotklo, že jejich panenka vychází z písničky jako bezduchá bytost žijící v nekomplikovaném růžovém světě, což poškozuje její dobré jméno. Po delších tahanicích se nakonec obě strany dohodly - populární song se hraje dál, a Mattel ho dokonce využívá k vlastní propagaci.

Barbie postupně oblékli do modelů inspirovaných sci-fi sérií Star Trek, stylizovali do kouzelnice Hermiony z Harryho Pottera nebo ji představili coby postavu s modrou kůží z filmu Avatar.

Kritika panenčiny postavy a nerealistického vzhledu přitom nezazněla poprvé. První hlasy upozorňující na to, že Barbie reprezentuje pouhý sexuální objekt bez vlastního mozku, profese či ambic, přišla už s rozvojem feministického hnutí v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Jeho představitelky poukazovaly na bizarní rozměry figury, hodně vzdálené proporcím skutečných žen.

S měnící se atmosférou doby a jejími hodnotami přibývala také povolání, která původně pasivní panenka vykonávala. Vedle prodavaček, kadeřnic či letušek pronikly do holčičích pokojíků dětské lékařky i veterinářky.

Do hračkářství tak vjela Barbie-vozíčkářka následovaná panenkou s naslouchátkem. Nejnovějším přírůstkem, jímž firma letos na jaře deklarovala svou otevřenost a schopnost vyslyšet hlas doby, se stala Barbie s Downovým syndromem.

Proč to všechno Mattel dělá? Podezírat americký hračkářský gigant z altruismu by bylo naivní. Jak už to tak bývá, o zisk jde v první řadě. Účetní čísla spolehlivě ukazují, že jakmile hračky odrážejí dění ve skutečném světě, prodej roste.