Na výstavu Historie Vánoc a vánočních tradic zve zámek ve Světlé nad Sázavou

Ještě během zimy se jeho stálé expozice rozšíří o dílnu brusičů skla, která vzniká renovací prostor v sousedství zámeckého skleníku. Sklářský průmysl má ve Světlé nad Sázavou dlouhou historii. Odkazuje na ni i jedna z expozici zámku, ve které je na 1100 předmětů vyrobených v období od baroka po 20. století. Zámecká brusírna by podle majitele zámku Jiřího Mariana měla dát prostor místním drobným sklářům k jejich práci, prezentaci výrobků i jejich prodeji.

„Je tady spoustu těch, kteří si vzali své stroje, když si mysleli, že sklárna skončí. Brousili doma po garážích, teď mají spousty nabroušeného skla a nevědí, co s tím, a pomalu to balí. Právě ty sem chci dostat,“ řekl Marian.

Stavební práce na zámku pořád pokračují, do dvou let by měla být jeho součástí restaurace, zatím v ní funguje zámecká kavárna. Cílem majitele je také rozšířit ubytovací kapacity až na 20 apartmánů.