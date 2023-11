Vánoční výstava ručně vyráběných skleněných ozdob je k vidění ve Vizovicích

Na vánočních stromcích v galerii jsou například ozdoby, které působí, jako by měly dvě vrstvy barvy. „Ale je to jen jedna barva, takzvaná porcelánová. Má vysoký lesk a vypadá, jako by to byla barva s vrstvou laku. Baňky jsou třeba červené a zdobené tečkami, které vytvářejí linie,“ vysvětluje autorka výstavy Iva Mynářová.