Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom

Smrk ztepilý je starý 58 let a bylo ho nutné pokácet z bezpečnostních důvodů. Cesta stromu do Prahy byla dlouhá přibližně 150 kilometrů. „Je to jedna z nejdelších tras, kterou musel strom na Staroměstské náměstí kdy absolvovat,“ předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. „Přesnou cestu je přitom nutné předem důkladně naplánovat. Souprava totiž dosahuje délky 29 metrů, šířky šest metrů a váhy okolo 35 tun,“ doplnil. Převoz byl ale podle něj i díky toleranci ostatních řidičů bez komplikací.