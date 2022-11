Do Prahy míří z Děčínska hned dva vánoční smrky

S přípravami začali pracovníci Technologií hlavního města Prahy již během soboty. „V tuhle chvíli se strom zaváže, musí se zavázat ve dvou třetinách, je třeba to změřit pásmem a vypočítat tak, aby bylo těžiště pro jeřáb únosné,“ vysvětlil předseda představenstva Technologií hlavního města Prahy Tomáš Jílek.

„Poté co bude položen na návěs kamionu, tak je třeba jednotlivé větve svázat. Každá se musí svázat prádelní šňůrou, přivázat ke kmeni tak, aby ta souprava neměla ve výsledku větší šíři než 5 a půl metru,“ dodal Jílek.

Foto: Novinky Strom na původním pozemku Petra Kubici.

Strom do Prahy zamířil přes Českou Kamenici a dálnici D8.

„Oproti loňskému roku je to tady podstatně přístupnější. Je tady souběžná silnice, na které jsme zařídili ve spolupráci s obcí a správním úřadem čtyřhodinovou uzavírku komunikace,“ vysvětlil Jílek. Omezen byl v době kácení i provoz vlaků na sousední trati.

Kácení si nenechaly ujít ani desítky místních obyvatel a chatařů. „My tady máme chalupu, takže jsme si to nenechali ujít. Byli jsme si ho vyfotit a teď jsme se přišli podívat na to, jak nám ho odvezou,“ řekl jeden z přihlížejících.

V noci z pondělí na úterý zamíří z logistického centra u Kralup nad Vltavou do Prahy. Do centra Prahy by měl dorazit kolem pondělní půlnoci. S cestou bude firmě pomáhat i policie.

Foto: Novinky Pracovníci Technologií hl. m. Prahy chystali kácení od soboty.

„Nazdobeno chceme mít do pátku,“ řekl Novinkám Jílek. K rozsvěcení bude docházet o prvním adventním víkendu. „Není určený přesný čas, nechceme, aby se tam lidé srocovali,“ doplnil radní pražského magistrátu Jan Chabr (TOP 09).

„Letos se kácí strom, který se vybíral téměř půl roku s ohledem na nutnost jeho pokácení,“ vysvětlil Chabr. Tady je komunikace a železniční koridor, které jsou od sebe deset metrů vzdálené a zhruba tři metry od stromu je i obytné stavení," dodal. Smrk tedy svými kořeny ohrožoval železniční trať i komunikaci pro motorová vozidla.

Smrk pro Staroměstské náměstí pochází z pozemku Petra Kubici, nápad přihlásit ho do soutěže pochází od jeho dcery Valerie. „Já jsem tu soutěž našla na internetu a pak jsem si říkala, že na chatě máme strom a pořád si s tátou říkáme, že je moc hezký,“ řekla Novinkám. „Řekla jsem to tátovi, on souhlasil a tak jsme ho přihlásili,“ doplnila.

Strom přihlásili do soutěže již loni, tehdy skončil druhý. Letos to rodina zkusila opět, a tentokrát úspěšně.

Rekordně velký strom

Strom letos ozdobí celkem 6 kilometrů světelných řetězů, 200 centimetrů velká špice a 170 plastových koulí. Ty jsou laděny do červené a zlaté barvy.

„Letos jsme zvolili takové klasické pojetí bez animovaných efektů. Chtěli jsme, aby to byl čistý stromeček, protože ta jeho mohutnost bude po seříznutí o tři metry vyšší, než byl v minulých letech. Takže jen podtrhneme ten jeho téměř dokonalý trojúhelníkovitý tvar,“ vysvětlil Tomáš Jílek.

Strom bude na náměstí dosahovat výšky 20 metrů, což je o pět metrů více než smrky doposud.

Foto: Novinky Strom snesený na tahači.

Po novém roce opět plánuje Praha strom darovat na další účely. „Větve poputují do pražské zoologické zahrady, ten kmen do truhlářské střední odborné školy, kde z něj studenti vyrobí nábytek. Ten opět půjde do některého z pražských domovů pro seniory,“ vysvětlil Chabr.

Strom pro Václavské náměstí rostl hned vedle

Letos se poprvé po covidové době bude smrk vyjímat opět mezi vánočními trhy. Loni je prodejci kvůli rozhodnutí vlády nestihli ani otevřít.

Smutný pohled: Na Staroměstském náměstí likvidují vánoční trhy Vánoce

Vánoční trhy se letos vracejí i na spodní část zrekonstruovaného Václavského náměstí. Také tuto část metropole ozdobí vánoční strom. Patnáctimetrový smrk vyrostl na vedlejším, obecním pozemku jako strom pro Staroměstské náměstí a pracovníci tak mohli pokácet a odvézt oba stromy najednou.

Foto: Novinky Menší, patnácti metrový strom z Kytlic ozdobí Václavské náměstí. Oba stromy odjely do Prahy najednou.

„To je taková unikátní situace, že na jednom místě stojí dva stromy, které kácíme pro trhy,“ řekl Tomáš Jílek.

Na Václavském náměstí budou strom pracovníci vztyčovat ve středu, rozsvítit by se měl taktéž o víkendu.

„Kousek nad fontánou je po rekonstrukci připravena speciální šachta a jsou tam i kotevní prvky pro stabilizační lana. Strom bude mít po seříznutí něco mezi 13- 14 metry. Výzdobu jsme vybírali ve spolupráci s novým vedením Prahy 1,“ doplnil Tomáš Jílek.

Anketa Vyrazíte se podívat na vánoční strom na Staroměstské náměstí? Ano 42,3 % Ne 57,7 % Celkem hlasovalo 163 čtenářů.