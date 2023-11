Liberecké Centrum Amelie sbírá vánoční ozdoby a dekorace na pomoc nemocným

„Sbírka již několik let pomáhá financovat služby nemocným i jejich blízkým, kteří přicházejí do Amelie, protože jim do života vstoupila rakovina. Přicházejí na individuální konzultace s psychologem nebo sociálním pracovníkem, hledají informace, kontakty, ale třeba i další lidi, se kterými mohou sdílet své radosti i strasti. Nemoc jim vše mění, nemohou pracovat, řeší léčbu a péči, často by na služby ani neměli, proto je bezplatnost služeb Amelie důležitá,“ vysvětluje sociální pracovnice Centra Amelie v Liberci Renata Kotúčková.

Předměty do sbírky mohou lidé až do 30. listopadu přinést přímo do Centra Amelie v Krajské nemocnici Liberec, do Krajské vědecké knihovny v Liberci a nově také do informačního centra na náměstí v Chrastavě. Prodávat je pak budou dobrovolníci v libereckém OC Forum od 8. do 14. prosince u stánku Amelie.