S dětmi k lékaři nebo vyzvednout nákup. Iniciativa půjčuje ženám v nouzi auta zdarma

Třeba paní Tereze z Fryštáku na Zlínsku. Je na rodičovské dovolené a se dvěma dětmi zůstala sama. Malý syn se navíc narodil s vývojovou vadou a má záchvatovité onemocnění, musí s ním tak dojíždět k mnoha specialistům nejen do Zlína, ale i do Brna a Ostravy.

„Bohužel vlastní automobil nemám, nemám ani peníze, abych si nějaký pořídila, a je pro nás velmi náročné cestovat autobusy a vlaky celé dny. Automobil by se mi hodil dlouhodobě, ale i zápůjčky mi pomáhají,“ říká Tereza, které nabídka iniciativy Ženy auta půjčují přišla vhod.

Dobročinný projekt funguje rok. „Za tu dobu se nám podařilo pomoci více než patnácti ženám. To se na jednu stranu může zdát jako relativně malé číslo, nicméně pomoc se děje i opakovaně a jedná se i o zápůjčky, které jsou v řádu měsíců čili nejsou to zápůjčky jen na jeden nebo dva dny,“ vysvětluje Radka Jenka Šubířová ze společnosti HoppyGo.

„Vzhledem k tomu, že naše platforma je o půjčování aut mezi lidmi, jedním z nejčastějších komentářů pod příspěvky na našich sociálních sítích byl: Ženská a auto se nepůjčuje. A my jsme si řekli, že stojí za to na tuto hlášku reagovat a otočit ji do pozitivna, a tak vlastně vznikl i název Ženy auta půjčují,“ popsala.