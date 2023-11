Kde si pořídit stylové vánoční dárky od českých designérů

Lemarket, moderní tržiště, které objevuje, představuje a podporuje českou tvorbu, letos slaví 10 let. Jako oslavu svého výročí připravuje dosud největší ročník, který 9. a 10. prosince zaplní secesní prostory Národního domu na Smíchově. Ke spolupráci si přizval malostranský obchod ONES Concept Store. Vstupné na jeden den činí 150 Kč, na dva dny 200 Kč. Děti do 15 let a senioři mají vstup zdarma.