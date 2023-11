Business look: Čím zaujmout a jak se vyvarovat faux pax

Při sestavování profesního šatníku je důležité vsadit na osvědčenou klasiku. Investujte do kvalitních kousků, které nejen vypadají skvěle, ale také vydrží. Dobře ušité a kvalitní materiály posílí dojem profesionality.

Dalším důležitým bodem je vytipovat si vhodné barvy a střihy. Zvolte takové, které vám lichotí a odpovídají vaší postavě. Klasické barvy jako černá, šedá, modrá a bílá jsou vždy bezpečnou volbou, zatímco střihy by měly být vkusné a formální. Vyhněte se naopak zářícím barvám, jako je žlutá nebo výrazná růžová, které zbytečně přitahují pozornost.

Důležitou roli hrají také detaily a to obzvláště v případě, že je váš dresscode přísný. Naprostým základem jsou boty, které by měly být kvalitní a také čisté. To stejné platí samozřejmě i pro kabelku. Uniformní typ oblečení mohou zpestřit šperky. Nebojte se vsadit na unikátní kousky z rukou lokálních návrhářů. Mohou vám přinést nejen štěstí, ale rovněž se stát vaším poznávacím znamením.