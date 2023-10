Čeští designéři, kteří bojují za udržitelnější módu

Kvalitně, eticky a (pokud možno) lokálně. To jsou tři základní hodnoty, na kterých Jana Pešatová Mikešová vystavěla svou oděvní značku MIK. Všechny nabízené kousky jsou navíc charakteristické maximálně přírodními materiály, mezi kterými najdete například vlnu, merino, alpaku, len či hedvábí. Její kolekce jsou capsulové, skvěle do sebe zapadají a snadno se nosí. Oblečení si můžete vyzkoušet v Kvartýru na pražských Vinohradech.

Kamila patří k nejvýraznějším tvářím v boji o udržitelnost u nás. Její módní mise trvá již téměř 20 let. Původně vystudovaná módní návrhářka a technoložka rozumí materiálům a potřebám žen jako nikdo jiný. Trpělivě lidem ukazuje, co jim sluší, jak zbytečně nelpět na věcech, neplýtvat a jak si prostřednictvím šatníku urovnat život.

„Představuji módní průmysl takový, jaký je. Móda je víc než trendy a pozlátko přehlídkových mol. Správný šatník nám šetří čas a posiluje sebevědomí stejně jako špatný brzdí náš rozvoj a staví zbytečné překážky v osobním růstu. Chci ukazovat, co se skrývá za oponou; měnit zmatenost v radost, radost v sebevědomí a sebevědomí ve vyrovnanost.“

Diamantové šperky mají v naší kultuře bohatou historii. Jsou věčné a Marilyn Monroe o nich kdysi prohlásila, že jsou nejlepším přítelem žen. Jejich přírodní zdroje ale ubývají a těžba nenávratně drancuje přírodu. Na řadu se tak dostávají laboratorně vypěstované diamanty, které jsou na pohled k nerozeznání od těch přírodních. Do Česka jim prokopala cestu zakladatelka a majitelka šperkařské značky Tiami Gabriela Dědičová.

„Diamantové doly nejsou většinou v zemích, kde je dodržování lidských práv a enviromentální otázky na prvním místě. To u laboratorních diamantů neplatí, protože k jejich výrobě stačí jen technologie. Nejsou tedy zatížené porušováním lidských práv ani negativními následky těžby, navíc jsou finančně dostupnější.“

Za 1981 stojí Barbora a David, kteří second hand založili jako reakci na to, kolik zbytečného oblečení se na světě vyprodukuje. Jejich cílem je prodlužovat příběhy oblečení, které nemusí skončit v koši, ale bude dělat radost dál.

„Uvědomujeme si negativní environmentální dopad módního průmyslu, který ročně vyprodukuje miliardu kousků, přičemž velká část z nich se ani nedostane do něčí skříně. Vdechujeme proto starým kouskům nový smysl a snažíme se bořit stigma „špinavých“ second-handů, které u nás někdy stále přetrvává. Zákazníci u nás mohou nakoupit v kamenném obchodě v Praze v Nuslích, jehož součástí je nově i kavárna, nebo na našem e-shopu. Všechno oblečení je vyprané a vyžehlené, popřípadě opravené nebo upcyklované. A hlavně připravené najít svoje nové doma,“ říká zakladatel David Homola.

Zakladatelka značky On the Boat Jana Horejšová je absolventkou oděvní školy v Liberci. Strávila několik let v textilních dílnách jako technoložka, než ji láska k odívání, alternativní medicíně i roky strávené na cestách inspirovaly k založení udržitelné značky oblečení. Textil, který používá pro potisk, vlastní certifikáty GOTS, OE 100, OEKO TEX a FAIR WEAR z organické bavlny. Velký význam hraje také upcycling pánských modelů.