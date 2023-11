Jana Švandová: Nerada dávám k Vánocům zbytečnosti

Jana Švandová není ten typ člověka, který by už teď nakupoval dárky pro celou rodinu. Nechce totiž dávat pod stromeček zbytečnosti a raději se s vnoučaty a zbytkem rodiny poradí, co by si přáli. „Manželovi tedy vždy udělám nějaké překvapení,“ dodává s tím, že ona samotná má překvapení jako dárek nejradši.