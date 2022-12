Gabriela Partyšová střídmou stravu během Vánoc nevyhledává, zvládne přibrat až 5 kilo

„Všechno dělám s předstihem, protože moje branže je taková, že do poslední chvíle pracuji a moderuji nejrůznější akce. Nerada se dostávám do časového presu. Dárky pořizuji v listopadu, a dokonce je mám zabalené. Nechci si dělat stres a dva tři dny před Vánocemi chci mít klídek,“ svěřila se moderátorka.

„Většinou se střídáme, každý přidá ruku k dílu, můj otec dělá výborný bramborový salát, takže to máme rozděleno. Taky si hodně člověk uvědomuje, že vánoční čas je hodně i o obžerství, tak se to snažíme nepřehánět,“ prohlásila moderátorka s tím, že během svátku v rodině slaví také dvoje narozeniny. O dorty a sladké tak u nich není nouze a během Vánoc pravidelně přibírají.

Se začátkem nového roku ji tak bude čekat opět dřina a cvičení. „Dělám to preventivně celý rok, povětšinou přiberu čtyři až pět kilo, to mi nedělá problém. Jsem labužník, takže po Vánocích to budou dvoufázové tréninky,“ dodala moderátorka, kterou jsme potkali na nákupech v centru města.