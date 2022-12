Taťána Kuchařová chystá na letošní Vánoce velkou oslavu půlkulatin

„Miluji barevné Vánoce, které svítí, blikají jako v Las Vegas. Stejně tak cukroví a další pohoštění, 23.prosince navíc slavím narozeniny. Je to celoživotní kletba, ale s přibývajícím věkem si to docela užívám. Slavím to do Silvestra. Letos to navíc budou půlkulatiny (35), tak to bude jízda,“ svěřila se nám krásná modelka.