Co potěší děti pod stromečkem

Vánoce jsou především svátky dětí. Vidět šťastné dítě u vánočního stromku je asi snem každého rodiče či prarodiče. Samozřejmě Vánoce by měly být i o tradicích a křesťanství, nicméně úplně bez dárků by to asi taky nešlo.

Foto: Profimedia.cz Inspirace na dárky pro děti